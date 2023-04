Zwillinge aus Gaspoltshofen wollen "Voice"-Jury mit Mundart-Lied begeistern

Anja und Jana singen bei "The Voice Kids", zu sehen heute um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Zwölf junge Gesangstalente treten am Abend bei den fünften "Blind Auditions“ der Castingshow an, um nur mit ihrem Gesang die Jury zum Buzzern zu bewegen. Mit dabei sind diesmal auch zwei Oberösterreicherinnen: Die 15-jährigen eineiigen Zwillinge Jana und Anja aus Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) wollen im Duo bei den Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier punkten.

Auftritt in Lederhosen

In Lederhosen singen die beiden Jugendlichen das Mundart-Lied "Heit Nocht" von Chris Steger. Dabei begleiten sie sich selbst auf ihren Gitarren. "Es ist voll das Erlebnis, dass man da mitsingen kann. Das vergess' ich nie in meinem Leben", sagte Anja nach der Aufzeichnung in Berlin.

Anja und Jana sind nicht nur Schwestern, sondern auch beste Freundinnen: "Wir machen alles miteinander", so Jana. Die beiden Schülerinnen verbindet ihre Liebe zu Tieren: Sie wohnen auf einem Bauernhof, auf dem viele Tiere wie Hunde, Katzen, Hühner, Schildkröten und mehrere Pferde leben. Auf TikTok geben Jana und Anja Kostproben ihres musikalischen Talents.

Ob die beiden jungen Oberösterreicherinnen ein Jury-Mitglied dazu bewegen konnten, sich mit seinem Stuhl umzudrehen oder ob sogar mehrere Juroren um die zwei buhlen, sehen Sie heute bei "The Voice Kids" um 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf ZAPPN.





