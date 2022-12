Zwickeltage 2023: Wie Sie die Fenstertage für besonders viel Freizeit nützen

Lediglich ein einziger Feiertag fällt im kommenden Jahr auf einen Sonntag, alle anderen auf eine Wochentag. Wer also klug plant, kann sein Urlaubskontingent schonen und hat dennoch viel frei.

Besonders im Mai und im Juni profitieren Berufstätige von den Zwickeltagen: Wer sich in der Woche des Staatsfeiertags (1. Mai) frei nimmt, verbraucht vier Urlaubstage und kann neun Tage Freizeit genießen. Klug angelegt ist auch eine Urlaubstag am 19. Mai: Weil Christi Himmelfahrt auf Donnerstag, den 18. Mai fällt, bedeutet das vier Tage frei für nur einen Urlaubtag. Wer sich mehr als eine Woche Freizeit gönnen möchte, der nimmt sich in dieser Woche schon ab Montag frei - dann gibt es neun Tage Freizeit für nur vier Tage Urlaub.

Verlockend wird 2023 beispielsweise der Juni als Urlaubsmonat: Kombiniert mit Fronleichnam (8.Juni) bringt ein Urlaub ab Pfingsten (28./29. Mai) 16 freie Tage für acht verbrauchte Urlaubstage.

Wie Sie das ganze Jahr über das Maximum herausholen, haben wir für Sie in einer Grafik zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!

Feiertage 2023 mobil

Wie halten Sie es mit der Urlaubsplanung 2023? Nutzen Sie die Zwickeltage, um sich möglichst viel Freizeit herauszuholen? Oder halten Sie das für ein No-go? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie im Forum!

