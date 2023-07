Zweitwohnsitze am Traunsee: Gmunden will die Lücke schließen

Nicole Eder nennt sie Zweitheimische: jene, die dort nur zeitweise wohnen, wo andere Urlaub machen. Nicht nur in Steinbach am Attersee gibt es mittlerweile deutlich mehr Zweit- als Hauptwohnsitze. Dort würden sie aber "zum Glück" auch genutzt, wie Bürgermeisterin Eder sagt. Das ist nicht überall so.