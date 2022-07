Zweite Brücke in Mauthausen: UVP-Verfahren eingeleitet

Bei zwei wichtigen oberösterreichischen Infrastrukturprojekten fanden Weichenstellungen statt.

So wurde das Projekt für den Neubau einer Donaubrücke bei Mauthausen von den Bundesländern Ober- und Niederösterreich zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht, wie Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) und sein niederösterreichischer Amtskollege Ludwig Schleritzko (VP) mitteilen.

Die Brücke soll 700 Meter stromabwärts der bestehenden Brücke die B3 in Oberösterreich mit der B123 in Niederösterreich verbinden. Die Trasse führt in Niederösterreich zum Knoten Pyburg und mündet dort in die bestehende Umfahrung.

Der geplante vierspurige Ausbau der Umfahrung Pyburg-Windpassing sei derzeit nicht vorgesehen, aufgrund der erwarteten Verkehrsmengen sei dies nicht notwendig. So würde den Einwänden der Gemeinde Ennsdorf und der Bürgerinitiative Rechnung getragen. "Mit dem Neubau einer Donaubrücke bei Mauthausen wollen wir die Verkehrssituation für Wirtschaft und Pendler verbessern", sagt Schleritzko. Auch Steinkellner schließt sich dem an und ergänzt: "Der Neubau der Brücke ist dringend notwendig, um das Verkehrsaufkommen in der Region Enns-Donau-Winkel effizient lenken zu können." Geplanter Baubeginn ist im Jahr 2024.

Die prognostizierten Kosten für das Projekt sind aufgrund der höheren Baukosten auf rund 168 Millionen Euro gestiegen. Die Kostenteilung ist mit 55 Prozent Oberösterreich und 45 Prozent Niederösterreich bereits fixiert. Nach Fertigstellung der neuen Brücke soll die bestehende Donauquerung umfassend grundsaniert werden.

OÖ Heute: Spatenstich für Umfahrung Weyer

In Weyer im Bezirk Steyr-Land ist gestern nach Jahrzehnten des Wartens – seit 1949 wird diskutiert – der Spatenstich für den Bau der rund 50 Millionen Euro teuren Ortsumfahrung erfolgt. Diese soll mit zwei Tunneln das Marktzentrum entlang der B121 vom Verkehr entlasten. Der größere, östlich gelegene Tunnel wird eine Länge von 612 Meter aufweisen, der kleinere eine von 65 Meter. Die ersten Fahrzeuge sollen am 4. Juli 2025 rollen. Bürgermeister Gerhard Klaffer (SP): "Nun gilt es, den vom Verkehr beruhigten Ortsteil zu beleben."

Die Umfahrung Weyer ist Teil des Oberösterreich-Plans für die Mobilitätsinfrastruktur. "Als Land setzen wir auf eine gut ausgebaute Infrastruktur, insbesondere im ländlichen Bereich", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Sicherung und Ausbau der Standortinfrastruktur sei für Oberösterreich von großer Bedeutung, ergänzt Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP).