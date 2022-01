Zweijähriger nach Sturz in Fischteich gestorben

Das bestätigte ein Sprecher der oberösterreichischen Polizei nach Medienberichten gegenüber der APA.

Das Kind hatte auf dem elterlichen Grundstück im Bezirk Steyr-Land, auf dem sich der mit einem Zaun gesicherte Teich befindet, gespielt und war in einem unbeobachteten Moment ins Wasser gefallen. Nachdem die Familie den Unfall bemerkt hatte, sprang die 17-jährige Schwester in den Teich und zog den Zweijährigen heraus. Der Bub wurde vom Notarzt versorgt, am Donnerstag starb er im Krankenhaus.