Zweijähriger in Linz aus Fenster gestürzt - schwer verletzt

Die Serie von Fensterstürzen von Kindern in Oberösterreich reißt nicht ab. Nachdem Ende Mai im Abstand von nur wenigen Tagen zwei Mädchen abgestürzt waren und Ende Juni eine Achtjährige binnen vier Tagen zwei Mal aus dem Fenster gestürzt war, kam es nun wieder zu einem schweren Unfall.

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, fiel am Donnerstag in Linz ein zweijähriger Bub aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe. Das Kleinkind stürzte gegen 20:10 Uhr aus einem offenen Wohnzimmerfenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses. Die Umstände des Absturzes sind noch unklar. Der Zweijährige wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde das Kind in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Serie setzt sich fort

