Zwei Wolfsrisse bestätigt

Vor zwei Jahren häuften sich die Wolfssichtungen und Wolfsrisse im Mühlviertel. Dann herrschte ein Jahr lang Ruhe vor dem Wolf. Doch jetzt ist er wieder da – nicht mehr im Mühlviertel, dafür aber im Salzkammergut. "Drei Wölfe konnten dort mittels DNA-Analyse bereits nachgewiesen werden", sagt Gottfried Diwold, Koordinator der fünf Wolfsbeauftragten Oberösterreichs. Am Dienstag wurden den Wölfen neuerlich zwei Risse an Wild- und Nutztieren "zugeordnet": in Steyrling (Bez. Kirchdorf) und Unterach (Bez. Vöcklabruck).

Durchgeführt werden die Analysen am Forschungsinstitut für Wildtierkunde in Wien. Die Herkunft von zwei der drei Wölfe konnte im Labor ebenfalls bestimmt werden: "Einer entstammt einer italienischen Population, der zweite einem Wolfsbestand vom Balkan", sagt Diwold.

Die von den Wolfsbeauftragten durchgeführten Riss-Gutachten und ausgewerteten Erbgut-Proben ergeben folgendes Bild: Am 8. Jänner riss der aus Italien zugewanderte Wolf in Weyer ein Jungreh. Dann war Pause – bis zum 13. Mai, als ein Jäger in Vorderstoder den Kadaver einer Rehgeiß entdeckte. Hier war der Übeltäter jener Wolf, dessen Abstammung noch ungeklärt ist. Am 30. Mai fielen in Steyrling zwei Hirschkühe dem Wolf vom Balkan zum Opfer. Am 1. Juni schlug dann der italienische Wolf in Unterach zu und tötete ein Mutterschaf und ihr Lamm.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at