Zwei weitere Nutztierrisse gehen zu Lasten des Wolfs

Seit Dienstag liegen weitere DNA-Spuren von Wolfsrissen im Salzkammergut vor. Zum einen handelt es sich um ein getötetes Reh in Kirchham. Zum anderen geht es auch um zwei Nutztierrisse am Grünberg bei Gmunden – ein Schaf und eine Ziege. "Beide wurden auf Weiden in der Nähe von Häusern gerissen", sagt Gmundens Bezirksjägermeister Johann Enichlmair. In der Bevölkerung mache sich Unruhe breit.

Die DNA-Analyse klärte auch die Herkunft des Wolfs. Laut dem Wolfsbeauftragten Gottfried Diwold stammt er aus der slowenisch-italienischen Population. Bis zu vier Wölfe seien im südlichen Bergland derzeit aktiv. Möglicherweise würden sie noch heuer ein Rudel bilden.

Besagter Wolf dürfte auch einen Pfotenabdruck am Grünberg hinterlassen haben. Hobby-Paläontologe Ferdinand Estermann entdeckte ihn auf Fossiliensuche vergangene Woche im fast undurchdringlichen Dickicht oben am Hang, "wo sicher kein Jäger mit Hund hinkommt".

Wolfsriss in Gmunden

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at