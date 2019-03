Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

EDT BEI LAMBACH. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am 20. März gegen 22:50 Uhr in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) ereignet. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Bild: Matthias Lauber

Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr dabei in der Nacht auf Donnerstag mit ihrem Pkw auf der Wiener Straße (B1) in Richtung Schwanenstadt. Zur selben Zeit war ein 44-Jähriger, ebenfalls aus Wels-Land, in der Gegenrichtung unterwegs.

Im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach setzte die 66-Jährige zum Überholen eines Lkw an, dabei dürfte sie den Gegenverkehr übersehen haben. Beim Versuch noch auszuweichen, touchierte sie den Lkw links vorne, wurde wieder auf die Gegenfahrbahn gedrängt und stieß frontal gegen den Pkw des 44-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Wagen des Lenkers zur Seite geschleudert und der Lenker im Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Edt-Winkling aus dem total beschädigten Auto geborgen werden.

Beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Die Wiener Straße (B1) war zwischen Edt bei Lambach und Neukirchen bei Lambach rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgte über die Gmundener Straße und das Ortszentrum von Lambach.

