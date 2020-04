Zwei Verletzte nach Alko-Unfällen in Ried

Zu zwei Unfällen unter Alkoholeinfluss kam es am gestrigen Sonntag im Bezirk Ried im Innkreis: Ein 16-Jähriger lenkte gegen 19.15 Uhr sein Moped im Ortsgebiet von Geinberg. Dabei kam er in einer leichten Linkskurve zu Sturz. Der Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Er wird angezeigt.

Bereits kurz zuvor - gegen 18.45 Uhr - war ein 25-Jähriger auf der Warmanstadler Gemeindestraße in Mettmach Richtung der Ortschaft Arnberg gestürzt. Im Ortsgebiet kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte etwa zwei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Der Mann konnte sich und das Fahrzeug noch selbständig aus dem Bach retten. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Auch der 25-Jährige hatte Alkohol konsumiert: Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Außerdem wurde bekannt, dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war.