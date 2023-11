Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Innviertel

Ein 46-jähriger Rumäne war kurz nach Mitternacht auf der B142 von Altheim kommend in Richtung Mauerkirchen unterwegs. Mit im Fahrzeug waren vier weitere rumänische Staatsangehörige - zwei Frauen (23 und 34 Jahre) und zwei Männer (23 und 32 Jahre). In der Ortschaft Spraidt kam der 46-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr ein Verkehrszeichen um und kam in der Nähe eines Waldstücks zum Stehen.

Die beiden Frauen wurden dabei verletzt und mussten im Krankenhaus Braunau versorgt werden, der 23-Jährige blieb unverletzt. Der 32-Jährige war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Er wurde für weitere Erhebungen auf die Polizeiinspektion gebracht.

