Zwei Verletzte bei Motorradunfällen auf Oberösterreichs Straßen

Der jüngere der beiden war am Dienstagabend auf der L521 im Gemeindegebiet von Wolfsegg (Bezirk Vöcklabruck) zu Sturz gekommen und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er verlor im Bereich der Auffahrt zum Ortszentrum die Kontrolle über sein Motorrad, schlitterte quer über die Fahrbahn und prallte gegen eine Betonmauer.

Der Aufprall war so heftig, dass er auf die Mauer geschleudert wurde und dort schwer verletzt liegen blieb. Ein nachkommender Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 19-Jährige wurde ins Klinikum Vöcklabruck gebracht, hieß es am Donnerstagabend von der Polizei.

Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung verunfallte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden am Donnerstagvormittag im Mühlviertel. Der Motorradfahrer war auf der Falkenstein Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte, sich überschlug und etwa 70 Meter über die Fahrbahn schlitterte, ehe er im Straßengraben zum Liegen kam.

Sein nachkommender Bekannter kümmerte sich sofort um den Verletzten und alarmierte die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber brachte den 44-Jährige in das Krankenhaus nach Ried, so die Polizei.

