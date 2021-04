Zwei Verletzte bei Eifersuchtsstreit

Am Mittwochabend eskalierte im Linzer Süden ein Eifersuchtsstreit: Gegen 19 Uhr wurde die Polizei wegen einer Messerattacke alarmiert. Am Einsatzort fanden die Beamten einen 23-jährigen Verletzten vor, der bereits von Rettungskräften versorgt worden war. Der Mann gab an, vor seiner Wohnung von einem Bekannten seiner Freundin mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Offenbar dürfte der 20-Jährige eifersüchtig gewesen sein, weshalb es zum Handgemenge kam. Der Jüngere flüchtete nach der Tat, konnte von den Beamten aber rasch ausgeforscht und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht werden. Auch er wies laut Exekutive Verletzungen auf und musste, wie sein Kontrahent, ins Kepler Uniklinikum gebracht werden. Die Polizei stellte die Tatwaffe sicher, fand in der Wohnung des Opfers aber ebenfalls eine verbotene Waffe und ein Pfefferspray. Gegen den 23-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.