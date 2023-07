Zwei Verletzte bei Bootsunfall

Um 20.22 Uhr wurden Feuerwehrkräfte und Taucher alarmiert, nachdem Fischer Zeugen eines Bootsunfalles im Kraftwerksbereich von Abwinden/Asten geworden waren. Ein mit zwei Personen besetztes Motorboot war auf einen unter Wasser befindlichen Betonteil des Kraftwerkes aufgefahren. Durch die Wucht des Anpralls wurden die beiden an Bord befindlichen Personen verletzt. So schwer, dass sie das Boot in der Folge nicht mehr steuern konnten. Es trieb daraufhin Richtung Ufer.

Fischer hatten den Vorfall beobachtet, Alarm geschlagen und so rasch die Rettungskette in Gang gesetzt. Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte der neun Feuerwehren Asten, Enns, Saxen, Blindendorf, Luftenberg an der Donau, St. Georgen an der Gusen, Perg, Steyregg sowie Taucher - es war nicht klar, ob jemand von Bord des Bootes gefallen war - am Unglücksort eingetroffen waren, konnten die Fischer das Boot am Ufer sichern. Die Feuerwehr versorgte die Verletzten und barg danach mit Hilfe eines Krans der Feuerwehr Enns das Boot.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper