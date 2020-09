Zwei Verletzte bei Alko-Unfällen in Oberösterreich

Bereits Freitagnachmittag war eine 47-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Auto auf der Oberinnviertler Landesstraße (L503) in der Ortschaft Landerting in Gemeinde Pischelsdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hausmauer geprallt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall, befreiten die Frau aus dem demolierten Fahrzeug und setzten die Rettungskette in Gang. Die Innviertlerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Braunau gebracht.

Bild: Daniel Scharinger

23-Jähriger mit 1,62 Promille mit Firmen-Pkw unterwegs

In den Abendstunden forderte ein Verkehrsunfall mit einem jungen Alkolenker (23) die Einsatzkräfte. Der Mann geriet gegen 19.40 Uhr mit seinem Firmen-Pkw in Altheim auf beinahe geradem Streckenverlauf rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlauf einer Grundstückseinfahrt. Er wurde leicht verletzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Alkolenker stürzte in Bach

In den Nachtstunden wurde auch der Bezirk Kirchdorf Schauplatz eines Verkehrsunfalls unter starkem Alkoholeinfluss. Ein 28-Jähriger war dort gegen 3:50 Uhr mit seinen Pkw auf der Schlierbacher Straße von Wartberg Richtung Kirchdorf unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve im Ortschaftsbereich Nußbach musste er laut eigenen Angaben einem Reh ausweichen. Dadurch kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte nach zirka 100 Metern in den sogenannten Winkelbach, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der 28-Jährige wurde schwer verletzt und mit der Rettung ins LKH Kirchdorf gebracht. Das Unfallauto wurde von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen. Ein mit dem 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.