Zwei Verletzte bei Alko-Fahrt mit Traktor

Ein 50-Jährige lenkte am heutigen Freitag gegen 9:45 Uhr seinen Traktor im Rodeltal in Steinbach an der Steyr um Holzarbeiten zu erledigen. Auf der Heckschaufel des Fahrzeuges fuhren sein 51-jährigen Bruder und sein 14-jähriger Neffe mit.

Als er mit der Zugmaschine einen besonders steilen Abschnitt bergauf fuhr, rutschte diese zehn Meter talwärts ab. Dabei wurden die beiden Personen von der hinteren Ladefläche geschleudert. Das Fahrzeug blieb schließlich an einem Baum hängen. Der 14-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und setzte einen Notruf ab.

Er wurde gemeinsam mit dem schwer verletzten 51-Jährigen nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen.

Beim unverletzten Lenker des Traktors wurde ein Alkotest vorgenommen, dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille Alkoholgehalt. Beim Unfall waren neben der Polizei der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Besatzung des Rettungshubschraubers und Einsatzkräfte der Bergrettung Grünburg/Steinbach im Einsatz.

