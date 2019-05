Zwei Unfälle mit Alko-Lenkern in OÖ

Am späten Abend kam in Kirchschlag bei Linz ein 34-Jähriger in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab. Sein Wagen stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb schließlich in einer Wiese liegen. Der Verletzte wurde vom Notarzt ins UKH Linz gebracht. Laut Polizei hatte der 34-Jährige 1,92 Promille Alkohol im Blut.

Bereits am Nachmittag ist im Innviertel ein 29-Jähriger verunfallt, der ebenfalls 1,92 Promille hatte. Der Mann war in Schärding auf der Innviertlerstraße in Richtung Grenzübergang Neuhaus unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammenstieß. Dieser wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige und sein Beifahrer (28) blieben unverletzt.

