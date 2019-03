Drei Unfälle bei Holzarbeiten mit Schwerverletzten

VÖCKLABRUCK. Zu zwei Unfällen bei Holzarbeiten mit jeweils einem Schwerverletzten ist es am Samstag im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich gekommen.

In Pfaffing wurde ein 78-jähriger Mann beim Baumfällen von einem Stamm an der Brust getroffen. In St. Lorenz geriet ein 57-Jähriger mit der Hand in einen elektro-hydraulischen Holzspalter. Beide Männer wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Der 78-jährige Pensionist fällte in einem Wald in Pfaffing im steilen Gelände eine Fichte. Dabei schnellte der rund 30 Zentimeter dicke Stamm des Baumes gegen die Brust des Pensionisten und verletzten ihn schwer. Der zweite Verletzte, ein 57-Jähriger, bediente Samstagmittag in St. Lorenz einen elektro-hydraulischen Holzspalter. Dabei geriet er mit der rechten Hand zwischen Spaltkeil und Scheit und erlitt schwere Verletzungen.

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Schärding arbeitete gegen 10 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Arbeitern in einem Wald in Kopfing im Innkreis als er versuchte einen etwa sechs Meter in die Höhe ragenden Fichtenstamm mit einem Durchmesser von etwa 30 cm umzuschneiden. Dabei dürfte der Baum nicht in die gewünschte Richtung gefallen sein und traf den 62-Jährigen beim Weglaufen, welcher zu Boden geschleudert und unter dem Baum im Brustbereich eingeklemmt wurde. Da der Baum auf einen bereits gefällten Fichtenstamm fiel blieb ein ca. 20 cm hoher Hohlraum. Die anwesenden Arbeiter konnten den Mann befreien, er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Schärding geflogen.

