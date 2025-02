Zwei Tote nach Arbeitsunfall auf Baustelle in Traun

Der Artikel wurde zuletzt um 18:17 Uhr aktualisiert.

Der tragische Unfall passierte am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Traun (Bezirk Linz-Land). Bei Arbeiten in einem Liftschacht stürzten zwei Männer im Alter von 51 und 25 Jahren aus dem dritten Stock ab und fielen auf einen dritten, wie es von der Polizei heißt.

Durch Holzkonstruktion gebrochen

Die beiden Arbeiter hatten den Schacht über eine Plattform betreten, die aus zwei der Länge nach abgelegten und mit Holzbrettern bedeckten Holzlatten bestand. Zur gleichen Zeit arbeitete ein 29-jähriger Kollege im Erdgeschoss mit einer Flex. Die Holzkonstruktion dürfte dem Gewicht der Männer nicht standgehalten haben, sie stürzten samt der Bretter in die Tiefe und landeten auf dem 29-Jährigen.

Weitere Bauarbeiter eilten zur Hilfe, bargen die drei Männer aus dem Schacht und alarmierten die Einsatzkräfte. Bei den Rettungsorganisationen ging der Notruf unter dem Stichwort "Personen in Liftschacht gestürzt" kurz vor 11.30 Uhr ein. Für den 51-jährigen Linzer kam jede Hilfe zu spät, er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Sein 29-Jähriger Kollege aus dem Bezirk Linz-Land erlag am Nachmittag im Spital seinen Verletzungen. Der 25-Jährige wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Obduktion angeordnet

Die Ermittlungen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte, laufen. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert und hat die Baustelle bereits besichtigt, teilte die Polizei am Abend mit. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Obduktion der beiden verstorbenen Männer an. Die Betreuung der anwesenden Angehörigen sowie der Arbeitskollegen musste durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz übernommen werden.

