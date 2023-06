Zwei Todesopfer bei Frontalzusammenstoß in Altenberg

Ein 17-jähriger Mann lenkte am gestrigen Montagabend gegen 22:10 Uhr seinen Pkw auf der Weitrager Landesstraße von Altenberg in Richtung Gallneukirchen. Am Beifahrersitz, als auch auf der Rücksitzbank, saß jeweils ein 16-jähriges Mädchen. Zur gleichen Zeit war ein 36-jähriger Mann in die entgegengesetzte Fahrtrichtung mit seinem Pkw unterwegs. Alle Personen stammen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Im Gemeindegebiet von Altenberg dürfte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, der 17-Jährige auf das rechte Bankett und in der Folge mit dem Pkw ins Schleudern geraten sein. Schließlich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 36-Jährige sowie die 16-jährige Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle. Der 17-Jährige, als auch die auf der Rücksitzbank mitfahrende 16-Jährige, wurden mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper