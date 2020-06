Bankräuber und Komplizin nach Überfall auf Linzer Sparkasse gefasst

Der Überfall auf die Filiale der Sparkasse an der Linzer Unionstraße hat sich laut Polizei gegen 11.40 Uhr ereignet. Eine Verdächtige, eine blonde Frau, die das gestohlene Geld vom Mann entgegennahm, ist laut Polizei "in Rekordzeit" kurz nach dem Überfall in der benachbarten Landwiedstraße verhaftet worden. Kurz darauf konnte auch der Mann festgenommen werden. Es handelt sich bereits um den vierten Banküberfall in diesem Jahr in Oberösterreich.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der "Bombe", die für den Banküberfall benutzt wurde, um eine Attrappe handelt. Dennoch ging man auf Nummer sicher und hat das Entschärfungskommando aus Wien angefordert.

Die Linzer Unionstraße, an der die Bank liegt, ist derzeit stadtauswärts komplett gesperrt. Massive Verkehrsbehinderungen im Wochenendverkehr sind die Folge. Die Polizei ersucht, großräumig auszuweichen.

Sobald nähere Informationen zum Tathergang vorliegen, aktualisieren wir den Beitrag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.