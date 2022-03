Die beiden Snowboarder, 32 und 28 Jahre alt, waren nur zum Pistenfahren ausgerüstet, fuhren aber dennoch in die Variante "Angeralm" außerhalb des gesicherten Skiraumes im Skigebiet Dachstein-Krippenstein ein. Nach einigen Höhenmetern Abfahrt gerieten die Männer im Bereich des sogenannten "Mistplatz" in sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände, wo der 32-Jährige, der voranfuhr, abrutschte und verletzt am Wandfuß liegen blieb. Der nachkommende 28-Jährige verlor nur Augenblicke später einige