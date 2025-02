Zwei Skifahrer bei Pistenunfall in Hinterstoder schwer verletzt

Die zwei Skifahrer waren gegen 13.10 Uhr auf der Höss zusammengestoßen. Beide mussten nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr bzw. ins Klinikum Wels gebracht werden. Warum es zu dem Unfall kam ist noch unklar.

Immer wieder kommt es derzeit zu schweren Skiunfällen. Am Donnerstag erlitt ein 35-Jähriger auf der Reiteralm im steirischen Bezirk Liezen lebensgefährliche Verletzungen. Er war 30 Meter über eine Waldböschung gestürzt. Am vergangenen Wochenende war ein 66-Jähriger im Skigebiet Lachtal in der Steiermark tödlich verunglückt.

