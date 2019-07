Zwei schwere Verkehrsunfälle in Wels

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Innbachtal- beziehungsweise Vogelweider Straße mit der Billrothstraße und dem Heimstättenring im Welser Stadtteil Vogelweide. Ersten Angaben zufolge wollte die Frau, die offenbar mit einem Hund unterwegs war, genau an jener Stelle der Vogelweider Straße die Fahrbahn überqueren, wo sich kein Fußgängerübergang befindet.

Dabei wurde sie von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Passanten und die Insassen eines nachkommenden Kleintransporters sicherten die Unfallstelle ab und leisteten Erste Hilfe. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Notärztin am Einsatzort ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Innbachtal- beziehungsweise Vogelweider Straße war rund eine halbe Stunde erschwert passierbar.

Kurios: Es war nicht der einzige Unfall am heutigen Montag in Wels-Vogelweide. Auf der Laahener Straße bei der Kreuzung mit dem Heimstättenring im Welser Stadtteil Vogelweide kollidierten aus bislang unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge nahezu frontal. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in das Klinikum Wels eingeliefert.