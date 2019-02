Zwei Schatzsucher stießen in Wels auf eine Fliegerbombe

WELS. Mit einem Metalldetektor waren zwei Welser auf einem Feld auf der Suche nach verlorenen Schätzen, gefunden haben sie eine Bombe.

"Ein Geburtstagsgeschenk" der besonderen Art. Bild: Matthias Lauber

Mit einem Metalldetektor waren Mario Kondler (43) und sein Freund Thomas Hintersteiner (28) am Samstag in Wels auf einem Feld unterwegs, um verlorene Gegenstände, vielleicht auch einen historischen Schatz aufzuspüren. Gefunden haben sie eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei hat das Relikt ausgegraben und entschärft. Für die hobbymäßigen Welser Schatzsucher war’s ein "Abenteuer".

Seit einigen Monaten streift Kondler mit dem Metalldetektor durch die Gegend und spürt auf, was andere verloren oder auch nur achtlos weggeworfen haben. "Man findet Münzen, Halsketten oder auch nur Aluminiumabfälle", sagt der 43-Jährige, der bei der Welser Müllabfuhr beschäftigt ist, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Es sei ein "schönes Hobby an der frischen Luft".

Genehmigung eingeholt

Am Samstagnachmittag waren Kondler und Hintersteiner auf einem Acker im Welser Stadtteil Schafwiesen nahe der Ingeborg-Bachmann-Straße unterwegs. Vom Eigentümer, einem Landwirt, hatten sie zuvor eine Genehmigung dafür eingeholt. Plötzlich schlug der Metalldetektor an, weil in einer Tiefe von etwa 50 Zentimetern etwas schlummerte.

"Wir haben gleich vermutet, dass es eine Bombe sein könnte, weil das Industriegebiet von Wels im Krieg bombardiert worden ist", sagt Kondler. Um 16.45 Uhr alarmierten sie die Polizei. Sprengstoffexperten rückten aus und begannen, den Metallgegenstand freizulegen. Das Areal wurde großräumig abgesperrt.

"Ein Geburtstagsgeschenk"

Zum Vorschein kam eine 70 Zentimeter lange und rund 50 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe. Am Sonntagvormittag kamen dann Beamte des Entminungsdienstes, die das Weltkriegsrelikt sicher bergen und entschärfen konnten. "Ich bin am Samstag 43 Jahre alt geworden, die Bombe war quasi mein Geburtstagsgeschenk", sagt Kondler. Für ihn ist der Fund ein Ansporn, sein Hobby weiter zu betreiben.

"Wenn ich etwas Wertvolles finde, gehört der Fund zu 50 Prozent dem Grundeigentümer", sagt der Welser. Ein historischer Fund würde aber jedenfalls der Allgemeinheit gehören, meint der Schatzsucher. Einen solchen würde er dem Museum der Stadt Wels zur Verfügung stellen. (staro)

