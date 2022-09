Zwei Reisekoffer voll mit Cannabis: Autofahrer (19) festgenommen

Mit zwei großen Reisekoffern voller Cannabiskraut ist ein 19-jähriger Albaner in der Vorwoche bei einer Routinekontrolle auf der Innkreisautobahn (A8) bei Wels aufgeflogen. Die Polizei stellte in seinem Wagen rund 15 Kilo Cannabis sicher. Der mutmaßliche Drogenkurier war mit seiner Fracht auf dem Weg nach Deutschland. Er wurde festgenommen und mittlerweile in die Justizanstalt Wels überstellt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.