Drei Radfahrer bei Unfällen verletzt

In Gramastetten war am Nachmittag ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Pkw Richtung Neußerling unterwegs. Weil ein entgegenkommender 58-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen zwei Radfahrer überholte, musste der Pkw-Lenker stark abbremsen.

Ein nachkommender 55-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung konnte auf dem abschüssigen Straßenstück nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Pkw.

Der Radfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht.

In Straßengraben gestürzt

Ganz in der Nähe ereignete sich später noch ein zweiter Unfall. Ein 72-jähriger Linzer fuhr mit einer Gruppe von insgesamt 13 Radfahrern mit dem Rennrad auf der L1510 von Herzogsdorf Richtung Rottenegg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn. Er schlitterte rund 30 Meter an einer Steinmauer entlang und blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht.

Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ebenfalls am Nachmittag fuhr fuhr eine 30-Jährige aus dem Bezirk Ried mit einem Pkw in Pram (Bezirk Grieskirchen) Richtung Ortszentrum. Bei der Kreuzung mit der Pramer Landesstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden 74-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Grieskirchen zusammen. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Ried gebracht.