Zwei Radfahrer bei Stürzen schwer verletzt

Für eine 59-jährige Oberösterreicherin und einen 66-jährigen Deutschen haben Ausfahrten mit ihren Zweirädern am Freitag im Krankenhaus geendet. Der erste Unfall passierte gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet von Kleinreifling (Bezirk Steyr-Land). Eine 59-Jährige stürzte auf einem kurzen, abschüssigen Streckenabschnitt des Ennstal Radwegs mit ihrem Trekkingbike. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt per Helikopter in das Krankenhaus nach Steyr gebracht werden musste.

Gut drei Stunden später musste abermals ein Rettungshubschrauber ausfliegen, nachdem ein 66-jähriger Deutscher in einer langgezogenen Rechtskurve der L562 bei Schwarzenberg (Bezirk Rohrbach) die Kontrolle über sein E-Bike verloren hatte. Er kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Helikopter brachte ihn in ein Krankenhaus nach Linz, berichtete die Polizei am Abend.