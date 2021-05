Zwei Polizisten bei Festnahmen verletzt

Der Notruf erreichte die Polizei am späten Sonntagabend. Eine 27-jährige Linzerin sei in ihrer Wohnung massiv bedroht worden, der Angreifer sei immer noch bei ihr und habe sie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschlagen. Als die Beamten in die Wohnung in die Innenstadt kamen, trafen sie auf die verängstigte Frau und einen 36-Jährigen.

Der Mann aus Liberia begann die Beamten anzuschreien, wollte das über ihn verhängte Betretungsverbot nicht akzeptieren. Beim Versuch, ihn aus der Wohnung zu begleiten, wurde er handgreiflich. Der 36-Jährige schlug auf die Polizisten ein und konnte erst nach geraumer Zeit festgenommen werden. Ein Beamter wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einer gebrochenen Rippe ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bereits eine Stunde zuvor war es in Linz zu einem Zwischenfall bei einem Polizeieinsatz gekommen.

34-Jähriger drohte Lenkern

Ein 34-Jähriger hatte in Pichling immer wieder Autolenker angehalten und sie mit Schlägen bedroht. Er zog dabei auch an der versperrten Autotür und zielte mit einer Bierflasche auf die Lenker.

Die alarmierten Beamten wollten die Identität des Mannes kontrollieren, der weigerte sich aber vehement – und versuchte schließlich zu flüchten.

Die Polizisten nahmen den 34-jährigen Linzer zwar mit Unterstützung einer weiteren Streife fest, ein Beamter wurde durch die heftige Gegenwehr des Mannes aber verletzt. Der Polizist musste von der Rettung ins Linzer Keplerklinikum gebracht werden.