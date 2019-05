Zwei Pkw bei Bushaltestelle kollidiert: Vier Verletzte

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Lambach war am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B1 unterwegs. In Gunskirchen (Bezirk Wels Land) fuhr der Mann nach rechts in die Haltestellenbucht ein, weil er auf der Bundesstraße umkehren wollte. Doch dabei dürfte der Lenker laut Polizei die Entfernung zu dem nachfolgenden Pkw falsch eingeschätzt haben. Der Fahrer dieses Wagens, ein 28-jähriger Kroate aus Wels, rammte mit relativ hohem Tempo das linke vordere Eck des umdrehenden Pkw. Durch die Kollision wurden der 22-jährige Lambacher und seine mitfahrende Schwester (20) ebenso verletzt wie der Kroate und dessen Beifahrer (21). Sie wurden von der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.