Zwei Paare, zwei Hochzeiten und ein Datum für das große Glück: 22.2.2022

Bis heute war es streng geheim: Martina Lang und Alexander Pürzel geben sich um 14.30 Uhr im Standesamt in Steyr das Jawort. "Wir wollen den Tag wirklich für uns haben. Also haben wir es für uns behalten", sagt Lang. Darum reisen die Niederösterreicher auch in trauter Zweisamkeit in die Christkindl-Stadt. Spätestens jetzt ist das Geheimnis aber gelüftet.