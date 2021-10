Zwei Notarzthubschrauber nach schwerem Unfall im Einsatz

Drei Feuerwehren, zwei Notarzthubschrauber, Rettung und Polizei standen am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Zell am Moos im Einsatz. An der Kreuzung der B154 mit der Gemeindestraße Pfarrweg waren zwei Pkws zusammengestoßen. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte – aus dem Ortskern Zell am Moos kommend – versucht, die B154 in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines Ehepaar aus dem Bezirk Ried, das in Richtung Oberhofen am Irrsee unterwegs war.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen des Ehepaars in einen Entwässerungsgraben geschleudert, wo er schwer beschädigt zum Stillstand kam. Der 57-jähriger Lenker wurde so schwer in dem Wrack eingeklemmt, dass es rund eine halbe Stunde dauerte, bis er befreit werden konnte. Die Notarzthubschrauber Europa 3 und Martin 3 brachten die verletzten Eheleute in das UKH und LKH nach Salzburg.

Der 24-jährige Unfallgegner wurde leicht verletzt, die Rettung brachte ihn zur Abklärung in das LKH nach Salzburg. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Guggenberg, Haslau und Zell am Moos an.