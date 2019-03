Zwei neue Grillzonen im Linzer Stadtgebiet

LINZ. Nach der Aufregung rund um das Grillverbot am Pleschinger See im Vorjahr hat die Stadt Linz nun zwei weitere Grillflächen zur Verfügung gestellt.

Ein rund 400 Quadratmeter großer Grillplatz befindet sich an der Lunzerstraße am Jauckerbach am Voest-Gelände. Eine weitere, 700 Quadratmeter große Zone gibt es am Pichlinger See, neben der Zufahrtsstraße zum See-Restaurant. "Wir bieten mehrere kleine Zonen an, um Konflikte mit Anrainern zu vermeiden", sagt Stadträtin Regina Fechter (SP).

Insgesamt nun vier Grillplätze

Damit stehen, neben den öffentlichen Grillplätzen in St. Margarethen und am Weikerlsee, nun vier Grillzonen in der Stadt zur Verfügung. Die bereits vorhandenen wurden stark verkleinert: "Wir haben auf die Anrainerbedürfnisse reagiert und die Zonen entsprechend adaptiert." In St. Margarethen darf nur noch auf einem schmalen Streifen entlang des Donau-Ufers gegrillt werden, am Weikerlsee wurde die Fläche um gut die Hälfte verkleinert. Gegrillt werden darf jeweils zwischen 11 und 14 sowie 18 und 21 Uhr. Parkmöglichkeiten, (mobile) WC-Anlagen und Entsorgungsmöglichkeiten gibt es bei allen vier Grillplätzen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema