Zwei Motorradfahrer binnen 45 Minuten bei Unfällen verletzt

Gleich zwei Mal standen Rettungshubschrauber am Samstagnachmittag binnen einer Dreiviertelstunde wegen Motorradunfällen im Einsatz: In Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) zog sich ein 71-jähriger Linzer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu, in Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) kam 61-jähriger Linzer mit seinem Motorrad zu Sturz und prallte gegen eine Mauer.

Bei dem Unfall in Schiedlberg wurden zudem ein 29-jähriger Autofahrer aus Steyr und seine 25-jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden ins AKH nach Steyr gebracht. Ein Überholmanöver eines Busses dürfte den Unfall gegen 17:45 Uhr auf der Weichstettnerstraße ausgelöst haben.

Der 29-jährige Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er versuchte, dem entgegenkommenden Bus, der einen Radfahrer überholte, auszuweichen. Er kam auf einen nicht befestigten Teil der Fahrbahn und geriet ins Schleudern. Daraufhin kollidierte der Audi mit dem entgegenkommenden Motorrad des 71-jährigen Linzers, bevor er in einem Feld zum Stillstand kam. Der schwer verletzte Pensionist wurde ins Kepler Uniklinikum gebracht.

Der Audi kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Nur gut 45 Minuten zuvor war ein 61-jähriger Linzer mit seinem Motorrad auf der Rannariedler Straße bei Neustift im Mühlkreis verunglückt. In einer Kehre im Ortschaftsbereich Kramesau streifte er die Leitplanke, stürzte und schlitterte über die Fahrbahn gegen die linksseitige Steinmauer. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 in das UKH Linz geflogen, teilte die Polizei am Abend mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.