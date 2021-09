In der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach (Bezirk Braunau) fuhr ein 22-Jähriger gegen 13:25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Uttendorfer Landesstraße in Richtung Mattighofen, als es zum Unfall kam. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker kam ihm zur selben Zeit auf der Gegenfahrbahn entgegen und wollte nach links auf die Harter Gemeindestraße einbiegen, wobei er den Motorrad-Lenker übersah. Es kam zum Zusammenstoß, der 22-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und blieb auf der Fahrbahn