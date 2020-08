27 Neuinfektionen seit Samstag in Oberösterreich

27 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich gemeldet. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 4364 Fälle im Bundesland bestätigt worden. 3862 Menschen sind wieder genesen (28 mehr als am Vortag), neue Todesfälle (gesamt 67) wurden nicht vermeldet.

Mitarbeiter von Mühlviertler McDonald's-Restaurant infiziert

Wegen zwei an Covid-19 erkrankten Mitarbeitern eines McDonald's-Restaurants und McCafes in Rohrbach in Oberösterreich hat die Gesundheitsbehörde einen öffentlichen Aufruf gestartet. Alle Personen, die sich im Zeitraum von 16. August bis 19. August in dem Lokal aufhielten, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Coronavirus-Symptomen die Hotline 1450 anrufen.

