"Was willst du später einmal werden?" Mit dieser Frage sehen sich Jugendliche tagtäglich konfrontiert. Gestern hat sich in den Messehallen 20 und 21 in Wels das Blatt gewendet: Tausende junge Menschen kamen zu der Eröffnung von "Jugend & Beruf", Österreichs größter Berufs- und Ausbildungsmesse in Wels. Jetzt waren sie es, die den Unternehmen, Verbänden, Schulen und Hochschulen Fragen stellen konnten.