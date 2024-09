Zwei Männer starben bei Motorradunfall in Bad Mühllacken

Ein 43-Jähriger aus Eferding war am Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, mit seinem Leichtmotorrad auf der B 132 in Richtung Feldkirchen unterwegs. Ebenfalls auf dem Motorrad saß ein 37-Jähriger aus Feldkirchen. In der Ortschaft Bad Mühllacken verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und rutschte auf der Fahrbahn entlang, bis er schließlich gegen eine Leitplanke prallte. Auch der 37-Jährige wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Notarzt erlagen beide Männer ihren schweren Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle.

Von wo waren die beiden? Name? Eferding Feldkirchen,

