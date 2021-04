Zwei Männer bei Arbeitsunfällen im Innviertel schwer verletzt

Der erste Unfall ereignete sich bereits am Vormittag. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau war gegen 10.45 Uhr beim Umbau einer Wippkreissäge in das laufende Sägeblatt geraten und hat sich dabei schwere Verletzungen an der rechten Hand zugezogen. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden.

Ebenfalls mit Holzarbeiten beschäftigt war wenig später ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in Eggelsberg. Der Mann dürfte sich gegen 14.10 Uhr mit seinem Arbeitshandschuh im rotierenden Sägeblatt einer Kreissäge verfangen haben. Auch er erlitt schwere Verletzungen und musste ebenfalls per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.