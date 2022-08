Zwei Kletterer im Toten Gebirge gerettet

Die 24-jährige Frau und der 21-jährige Mann wollten am Sonntag die Wand über den "Linzer Weg" durchsteigen, verloren auf der schwierigen Route viel Zeit und saßen schließlich in der Dunkelheit fest. Laut Polizei war wegen dem exponierten und steinschlaggefährdeten Gelände eine Rettung in der Nacht nicht möglich.

Die beiden Alpinisten konnten nach einer kurzen Zwischenlandung auf der Welserhütte sicher ins Tal geflogen werden. Dort wurden sie von einem Bergrettungsarzt und vom Roten Kreuz versorgt. Bis auf wenige Blessuren haben die Tschechen die Nacht unbeschadet überstanden. Sie hatten nach Einbruch der Dunkelheit versucht, per Handy einen Notruf abzusetzen. Weil sie keinen Empfang hatten, teilten sie als letzten Ausweg dem Vater der Frau per SMS ihre Notsituation mit. Dieser konnte die Rettungskräfte in Tschechien verständigen, die wiederum die Bergrettung Oberösterreich informierten.

An dem Rettungseinsatz beteiligten sich zwei Polizeihubschrauber und Bergretter aus Grünau. Die im Toten Gebirge gelegene Kletterroute gilt wegen der schwierigen Orientierung und Routenfindung sowie wegen der weiten Hakenabstände und der Länge als sehr anspruchsvoll, hieß es im Polizeibericht.