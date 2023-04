Zwei kleine Kinder bei Auffahrunfall auf A1 verletzt

Bei dem Auffahrunfall wurden die 39-jährige Beifahrerin sowie die auf der Rückbank mitfahrenden Kinder im Alter von einem Jahr und fünf Jahren verletzt. Am Steuer saß ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Tulln. Der Niederösterreicher war mit einer Geschwindigkeit von 110 bis 120 km/h in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er gegen 12.45 Uhr aus unbekannter Ursache auf einen Lkw auffuhr. Die drei Verletzten wurden ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.