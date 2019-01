Zwei Kinder nach Küchenbrand im Spital

VÖCKLABRUCK. Vierköpfige Familie erlitt Rauchgasvergiftungen.

Eine vergessene Pfanne mit Öl am Herd hat am Samstagnachmittag einen Küchenbrand mit vier Verletzten in Vöcklabruck verursacht. Das Öl fing Feuer und griff auf den Dunstabzug über, wenig später auf die gesamte Küche. Die vierköpfige Familie, darunter zwei Kinder mit acht und zehn Jahren, wurde mit Rauchgasvergiftungen zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Wohnungsbrand kam es gestern in Schwanenstadt: Der Hausbesitzer versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, musste seinen Versuch aber abbrechen. Zwei Bewohnerinnen (19 und 26 Jahre) wurden verletzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema