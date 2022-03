Zwei Jugendliche bei Moped-Unfall verletzt

Die Burschen waren gegen 17:15 Uhr mit ihrem Moped im Gemeindegebiet von Grieskirchen unterwegs, als es an der Kreuzung der Grieskirchner mit der Rottenbacher Landesstraße zu dem Unfall kam. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ein Pkw das Moped mit den Jugendlichen. Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer wurden über das Auto geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zu Liegen. Die Verletzten wurden von der Rettung versorgt und in das Klinikum Grieskirchen gebracht, teilte die Polizei am Montagabend mit.