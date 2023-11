Zwei Jahre Haft für einen "Waffennarr", weil er offenbar Kokain verkaufen wollte

Die Strategie "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" ging einem Angeklagten beim Prozess am Donnerstag im Landesgericht Ried nicht auf. Auf Fragen des Richters Josef Lautner gab er keine Antworten. Lediglich ein "Ich beantworte die Frage nicht" war ihm mehrfach zu entlocken.

Wegen des Verbrechens der Vorbereitung von Suchtgifthandel im Bezirk Braunau und Zwettl musste sich ein 58-Jähriger verantworten. Der Mann gilt als "Waffennarr" und ist Teil eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Drogenbesitzes, Waffenhandels und Wiederbetätigung gegen mehrere Personen, darunter Mitglieder des berüchtigten Motorrad- und Rockerclubs "Bandidos", die OÖN haben ausführlich berichtet. Ein Großteil der umfangreichen Waffenfunde sollen beim 58-Jährigen gefunden worden sein. Die Ermittlungen laufen.

"Der Angeklagte wollte rund 700 Gramm Kokain verkaufen", sagte Staatsanwältin Petra Stranzinger. "Mein Mandant bekennt sich lediglich zum Besitz der Drogen schuldig. Nicht aber zum Vorwurf, dass er das Suchtgift verkaufen wollte", sagte Verteidiger Lorenz Kirschner.

Der Angeklagte hat bereits sieben Vorstrafen. In Deutschland wurde er 1998 wegen des "unerlaubten bandenmäßigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln" zu sieben Jahren Haft verurteilt. Auch in Österreich saß der gebürtige Waldviertler, der im Bezirk Braunau enge Kontakte ins Rotlichtmilieu haben soll, bereits im Gefängnis.

Gegen den 58-Jährigen laufen weitere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Wiederbetätigung und Vergehen nach dem Waffen- und Kriegsmaterialgesetz. Aus den Ermittlungen der Polizei geht hervor, dass es auf verschiedenen Konten des Beschuldigten sehr viele Bewegungen mit hohen Geldbeträgen gegeben habe. Eine direkte Zuordnung auf mögliche Drogengeschäfte sei daraus aber nicht nachzuvollziehen, sagte Richter Lautner. "Der Angeklagte hatte den Vorsatz, das Kokain gewinnbringend in Verkehr zu setzen. Daran gibt es keinen Zweifel", sagte Staatsanwältin Petra Stranzinger in ihrem Schlussplädoyer. "Es gibt keine ausreichenden Beweisergebnisse für die Vorbereitung zum Suchtgifthandel", sagte Verteidiger Kirschner.

Zwei Jahre unbedingte Haft

"Dass Sie diese große Menge an Kokain für den Eigenverbrauch besessen haben, ist völlig lebensfremd, zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass Sie drogenabhängig sind. Selbstverständlich wollten Sie das Suchtgift in Verkehr setzen", begründete Richter Lautner den Schuldspruch im Sinne des Strafantrages. Das Urteil: zwei Jahre unbedingte Haft. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte meldete volle Berufung an, die Staatsanwältin fordert eine höhere Strafe.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif