Zwei glückliche Meister und viele Verlierer im Fußball-Unterhaus

Um Punkt 10.04 Uhr war es für Obmann Stefan Lang traurige Gewissheit. Elf Siege in elf Spielen und ein Vorsprung von neun Punkten auf den Zweitplatzierten reichten für den SV Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) am Ende nicht, um Meister in der 2. Klasse West zu werden. Der Oberösterreichische Fußballverband hat gestern Vormittag entschieden, die laufende Saison abzubrechen und zu annullieren.