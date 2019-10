Zwei Fallschirmspringer in Wels abgestürzt - einer davon tot

Die beiden waren in Wels Nord beim Fallschirmspringerclub gestartet. Sie stürzten dann gegen 17.30 Uhr in der Nähe eines Gartencenters bzw. in einem nahegelegenen Feld ab.

Einer der beiden war so schwer verletzt, dass er trotz intensiver Bemühungen der Sanitäter und Notärzte noch an der Absturzstelle verstarb. Der zweite Fallschirmspringer wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.

Wie es zu dem Absturz kam und aus welcher Höhe die beiden gefallen sind, war am Samstag noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch die Identität der Absturzopfer musste am Samstagabend noch geklärt werden. Im Einsatz waren ein Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes, ein Rettungshubschrauber, der hausärztliche Notdienst sowie zwei Rettungsautos.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.