Zwei E-Biker bei Unfällen auf Oberösterreichs Straßen getötet

Ein 93-Jähriger starb im Spital, nachdem er im Innviertel von einem Pkw erfasst worden war, für einen 85-Jährigen kam am Donnerstag im Bezirk Urfahr-Umgebung jede Hilfe zu spät.

Der erste Unfall passierte am Mittwoch im Gemeindegebiet von Schalchen (Bezirk Braunau): Eine 60-jähriger Pkw-Lenkerin dürfte den Senior auf seinem Elektro-Fahrrad übersehen haben. Ihr Wagen erfasste den 93-Jährigen an einer Kreuzung. Er kam zu Sturz und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später im Landeskrankenhaus Salzburg starb.

Reanimation schlug fehl

Ein ähnlicher Unfall mit fatalem Ausgang ereignete sich am Donnerstagvormittag im Gemeindegebiet von Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung): An der Kreuzung der B132 mit der Straße Oberndorf kollidierte ein 85-jähriger E-Biker frontal von einem Pkw, gelenkt von einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen.

Bild: www.fotokerschi.at | Kastner

Der betagte Mann schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf, bevor er einige Meter durch die Luft geschleudert wurde und regungslos mitten auf der B132 liegenblieb. Nachkommende Verkehrsteilnehmer begannen mit der Reanimation. Die kurz darauf eingetroffene Rettung und der Notarzt übernahmen die Reanimation, konnten kurz darauf jedoch nur mehr den Tod des Pensionisten feststellen.