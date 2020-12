Zwei Drogenlenker mit Waffen im Auto gestoppt

Bei einem 28-jährigen Welser fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Er versuchte zuvor noch zu flüchten und raste an einer Kreuzung über eine rote Ampel. Ein 32-Jähriger hatte in Linz eine als Kugelschreiber getarnte Schusswaffe geladen in seiner Hosentasche eingesteckt, berichtete die Polizei.

Der irakische Staatsbürger war in der Landeshauptstadt in der Hasnerstraße für eine Lenkerkontrolle angehalten worden. Der 32-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Suchtmitteln, ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Auch der Führerschein war ihm schon entzogen worden. Bei einer Personendurchsuchung fand die Polizei die als verboten deklarierte Waffe. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

In Wels gab der 28-Jährige bei der Anhaltung gleich zu, keinen Führerschein zu besitzen. Den Wagen ließ er langsam rollen, bis er plötzlich aufs Gas stieg. Von der Polizei wieder eingeholt, verweigerte er den Drogentest. Er wurde angezeigt und auch ein Waffenverbot ausgesprochen.

Zwei weitere Vorfälle mit berauschten Autofahren bescherten der Exekutive in Oberösterreich einen unruhigen Samstagabend: In Linz hielten sie einen 28-Jährigen an, der sichtlich benommen wirkte. In der Tasche des Mannes fanden sie eine Plastikdose mit Metamphetamin. Auch ihm war der Führerschein bereits abgenommen worden.

In Andorf (Bezirk Schärding) krachte ein 20-Jähriger mit dem Auto in einen Kühlanhänger. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte dieser um, die transportieren Fleischwaren verteilten sich über die Fahrbahn. Der junge Lenker stand eindeutig unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen, weswegen die Polizei neben einem Alkotest auch noch auf Drogen untersuchte. Der Verdacht bestätigte sich, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.