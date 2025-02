Vertriebene aus der Ukraine gut am oberösterreichischen Arbeitsmarkt integriert

Drei Jahre ist es her, dass Russland einen brutalen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Seitdem herrscht in dem Land Krieg. Mehr als 12.00 Ukraine-Vertriebene wurden seitdem in Oberösterreich untergebracht und versorgt.

Aktuell sind 7930 Personen aus der Ukraine in Oberösterreich gemeldet, 62 Prozent von ihnen sind Frauen. Knapp 3000 der gemeldeten Ukrainer sind unter 20 Jahre alt. Rund ein Drittel (2604) der gemeldeten Ukrainer befindet sich in der oberösterreichischen Grundversorgung, davon ist etwas weniger als die Hälfte (1343) im erwerbsfähigen Alter.

"Die Grundversorgung darf kein Dauerzustand sein und es ist auch im Interesse der Ukrainer und Ukrainerinnen, rasch auf eigenen Beinen zu stehen. Dafür bieten wir seit 2022 ein großes Angebot an Sprachkursen an und fordern aktiv die Bemühungspflicht ein", sagt Integrations-Landesrat Christian Dörfel (VP).

Bemühungspflicht für Grundversorgungs-Bezieher

Leistungsbezieher des Grundversorgung werden aktiv angeschrieben und auf die Bemühungspflicht hingewiesen: das bedeutet, sich beim AMS vormerken zu lassen oder an Vermittlungsprogrammen teilzunehmen. Nachweise darüber sind der Caritas und der Volkshilfe vorzulegen. Diese beiden Stellen zahlen die Grundversorgung aus. Von der Bemühungspflicht ausgeschlossen sind schulpflichtige Kinder, Personen über 60 Jahren und sorgepflichtige Frauen mit Kindern.

"Durch den Vertrieben-Status, den Ukrainer erhalten, bekommen sie schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt", sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich. Neben Jobbörsen und Beratungsangeboten für die Ukrainer wurden auch verstärkt Qualifizierungsprogramme ins Leben gerufen. Ein besonderer Fokus liegt dabei neben Deutschkursen auf branchenspezifischen Weiterbildung und der Anerkennung der mitgebrachten Qualifikationen.

Immer weniger haben Rückkehr-Pläne

Im Schnitt ist das Bildungsniveau bei den Ukraine-Vertrieben sehr hoch. 75 Prozent verfügen laut Daten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) über einen Hochschulabschluss. Die Mehrheit der beschäftigten Ukrainer in Oberösterreich ist aktuell in den Bereichen Handel, Produktion, Landwirtschaft und Gastronomie tätig.

Noch bis März 2026 gilt der Vertrieben-Status für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Als Zwischenlösung gibt es seit Herbst 2024 die Möglichkeit, die "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" zu beantragen, um den Aufenthaltstitel über März 2026 hinaus zu verlängern. Wie aktuelle Erhebungen des ÖIF zeigen, sinkt die Zahl jener Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren wollen. Aktuell haben nur drei Prozent der Befragten konkrete Pläne zur Rückkehr. 2023 lag diese Zahl noch bei 13 Prozent, 2022 sogar bei 30 Prozent. 12 Prozent gaben an, "irgendwann einmal" zurückkehren zu wollen, 56 Prozent wollen gar nicht mehr in die Heimat zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer