Zwei Brände gelegt: Pensionist steht heute vor Gericht

Das Landesgericht Linz ordnete die Festnahme an.

Beim ersten Mal zog das Feuer die Fassade eines Mehrparteienhauses in Linz schwer in Mitleidenschaft, beim zweiten Mal konnte nur durch das rasche Einschreiten der Berufsfeuerwehr Schlimmeres verhindert werden.

Angeklagter in Untersuchungshaft

Der 67-Jährige soll im März und dann noch im August 2024 Altpapiercontainer in Brand gesteckt haben. Der zweite stand direkt vor dem Wohnhaus, in dem der Pensionist selbst lebte. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, ist der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft und verbüßte auch bereits eine Freiheitsstrafe wegen Brandstiftung, aus der er im Jahr 2019 entlassen wurde. Der 67-Jährige sitzt daher wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft.

Zu den aktuellen Vorwürfen bekenne sich der Beschuldigte "im Wesentlichen geständig", hieß es. Ihm könnten heute bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe drohen.

